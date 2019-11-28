Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Kasım hava durumu raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyrederken ülkenin doğu kesimlerinde gün içerisinde bazı illerimizde kar yağışı etkili olacak. Öte yandan Ege kıyısındaki illerimiz ile Orta ve Doğu Karadeniz’de yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor.

HAVA DURUMU 28 KASIM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu