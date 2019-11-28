Şişli’de 14 Kasım gecesi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen İranlı eski İstihbarat görevlisi Mesut Mevlevi’nin katil zanlısı A.K., MİT ve Emniyetin ortak operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı A.K.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şişli’de öldürülen İran Mevlevi’nin katil zanlısı yakalandı
28.11.2019 - 08:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 08:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli’de öldürülen Mesut Mevlevi’nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.
Etiketler : Şişli,
665355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665355.aspx
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