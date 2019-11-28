Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik dün sabah 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 202 kapsül sentetik ecza, 6,63 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan B.Ç., K.G., B.S., A.Y., A.T. ve Y.C. "uyuşturucu ticareti" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Samsun'da uyuşturucudan gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi
28.11.2019 - 11:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Samsun,
665389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665389.aspx
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