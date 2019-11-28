Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarında meydana gelen kazada, Mahmud Emin (48), idaresindeki elektrikli bisiklet iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra bulvara giriş yaptı. Bu sırada Burak B. (19) idaresindeki 46 BD 625 plakalı otomobil, elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet kullanıcısı ve yolcu konumundaki Kola Osman (89) yere savruldu.

Yaşlı kadın ve sürücüye ilk müdahaleye yapan sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan yaşlı kadının sağlık durumun ağır oluğu öğrenildi.