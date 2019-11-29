Kavga, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinin Evri Mahallesi yukarı köy mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, hayvanın saman yeme meselesi yüzünden çıkan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Silahların da konuştuğu kavgada Hakan K., Büşra K., Hatice K., Mehmet K., Bayram K., Selma K., Tuncay K., Bilal K. ile karşı aileden Mine G., Fatma G., Hanifi G., Oğuzhan G. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Pazarcık ve Kahramanmaraş’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.
İki aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga: 12 yaralı
29.11.2019 - 00:09 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 00:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 12 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kahramanmaraş,kavga,
665523 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665523.aspx
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