D.H'nin kullandığı 34 EU 4118 plakalı otomobil ile H.U yönetimindeki 34 YP 7231 plakalı otomobil Mahmutbey-Aksaray bağlantı yolunda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile 34 YP 7231 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bağlantı yolunda kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu ise araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.
İstanbul Esenler'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
29.11.2019 - 01:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 01:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Esenler'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Etiketler : esenler,kaza,trafik kazası,
665530 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665530.aspx
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