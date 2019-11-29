Talihsiz adam, hayatında hiç alkol kullanmadığını söyleyince polis, Yaşar’ı hastaneye yönlendirdi. Yapılan testler sonucunda kanında alkole rastlanmadı. Yaşar, hatalı ölçümün boğaz ağrısı için kullandığı gargaradan kaynaklandığını ifade ederek olayı yargıya taşıdı. Mankemenin haklı bulduğu Yaşar, hem cezadan kurtuldu hem de ehliyetini geri aldı.
Gargara yüzünden ehliyeti gidiyordu
29.11.2019 - 04:49 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 05:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta 16 Kasım’da yapılan trafik kontrolünde Mehmet Yaşar’ın 2,03 promil alkollü olduğu tespit edilince 2 bin TL ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu.
Etiketler : kahramanmaraş,alkol cezası,
665542 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665542.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER