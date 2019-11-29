Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Talihsiz adam, hayatında hiç alkol kullanmadığını söyleyince polis, Yaşar’ı hastaneye yönlendirdi. Yapılan testler sonucunda kanında alkole rastlanmadı. Yaşar, hatalı ölçümün boğaz ağrısı için kullandığı gargaradan kaynaklandığını ifade ederek olayı yargıya taşıdı. Mankemenin haklı bulduğu Yaşar, hem cezadan kurtuldu hem de ehliyetini geri aldı.