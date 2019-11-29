Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi.
İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
29.11.2019 - 09:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,şiddetli,rüzgar,story_,
665579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665579.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER