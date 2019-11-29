Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis beraberinde trafik kazalarına neden oldu. Sarıkamış-Kars karayolu Asbuğa köyü yol ayrımında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır toplam 20 kişi yaralandı.
Kaza sonrası kurtarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kazada yaralananlardan isimleri tespit edilenler şunlar: "Ümit Yıldız, Gerdan Ubiç, Yaşar Ayboğan, Alican Arslan, Atilla Salkın ve Helin Yılan".
Kars'te feci kaza: 20 yaralı
29.11.2019 - 09:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 20 kişi yaralandı
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis beraberinde trafik kazalarına neden oldu. Sarıkamış-Kars karayolu Asbuğa köyü yol ayrımında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır toplam 20 kişi yaralandı.
Etiketler : Kars,
665584 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665584.aspx
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