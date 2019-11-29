Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlere karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir"denildi.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilen açıklamada, rüzgarın da yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.