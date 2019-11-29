Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlere karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir"denildi.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilen açıklamada, rüzgarın da yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.
Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
29.11.2019 - 10:27 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 10:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de yağış beklendiğini bildirdi.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, yüksek kesimlere karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir"denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : meteoroloji,yağış,uyarı,
665592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665592.aspx
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