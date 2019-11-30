Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede alev alev yanan araç çevrede paniğe neden oldu. Aracından inen sürücü, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.