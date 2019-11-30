Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede alev alev yanan araç çevrede paniğe neden oldu. Aracından inen sürücü, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç alev alev yandı
30.11.2019 - 00:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 - 00:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziosmanpaşa'da bir araç seyir halindeyken alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : araç yangını,
665739 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665739.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER