Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil güvenlik ekipleri, Süngükaya Adası ve Uçburun açıklarında tespit edilen lastik botları durdurdu. Ekipler, lastik bottaki 105 Afganistan, 5 Filistin ve bir Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.