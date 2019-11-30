Sahil güvenlik ekipleri, Süngükaya Adası ve Uçburun açıklarında tespit edilen lastik botları durdurdu. Ekipler, lastik bottaki 105 Afganistan, 5 Filistin ve bir Suriye uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
İzmir'de 111 düzensiz göçmen yakalandı
30.11.2019 - 01:11 | Son Güncelleme: 30.11.2019 - 01:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : izmir,göçmen,haberler,
665742 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665742.aspx
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