Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) temeli dört sene evvel atılan Cibuti II. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesinin resmî açılışını gerçekleştirdi. Osmanlı mimarisini yansıtan bir cami yapıldığını belirten Şentop “Ümmet olarak ayağa kalkmaya çalışıyoruz, bunun arifesindeyiz. Tekrar kardeşliğimizin gereğini yerine getirecek şekilde birbirimizle ilişkilerimizi canlandırmaya çalışıyoruz. Cami, Türkiye ile Cibuti arasındaki ilişkilerin sadece sözde kalmadığının somut bir tezahürüdür” diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015’te Cibuti ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh’nin “ülkesinde Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bir cami görme ve semalarında İstanbul usulü ezanı duyma” isteğini belirtmesi üzerine inşa edilen camide, aynı anda 6 bin kişi ibadet edebiliyor. Cibuti Evkaf ve Din İşleri Bakanı Mümin Hasan Barreh de II. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesinin, Türkiye’nin Cibuti halkına hediyesi olduğunu belirtti ve “Cibuti halkından istirhamım, bu külliyeyi gözleri gibi muhafaza etsinler” diye konuştu. Meclis Başkanı Şentop, cuma namazını da açılışını gerçekleştirdiği camide kıldı. Cuma namazını da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. İHA