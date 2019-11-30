Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kış aylarında seyahat edeceklerin sıkıntı yaşamamaları amacıyla uymaları gereken 10 hayati kurala yer verildi. Kış yolculuklarında hayat kurtaran 10 kural şöyle:
∂ Emniyet kemerinizi mutlaka takın.
∂ Hız yapmayın. Yüksek hızın görüş mesafesini daralttığını unutmayın.
∂ Araçlarınızın kış bakımını yaptırın. Uygun lastik kullanın. 
∂ Araçlarınızda mutlaka patinaj zinciri, çeki halatı, takoz, fener, ilk yardım çantası bulundurun.
∂ Islak, buzlu ve karlı yolda takip mesafesini artırın. Otoyollarda normal fren mesafesinin 10 katını bırakın.
∂ Karlı ve buzlu yolda ani ve sert fren yapmayın, aniden hızlanmayın.
∂ Karlı havalarda yakıt deponuzu dolu tutun, araçlarınızda yiyecek, su ve battaniye bulundurun. Lastik havalarını düşürmeyin.
∂ Farlarınızın çalıştığından emin olun ve karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etmeyecek şekilde kullanın.
∂ Elverişsiz hava ve yol şartlarında toplu taşıma araçlarını tercih edin.
∂ Yolculuk öncesinde plan yapın ve hedefinize varmak için yeterli zaman bırakın.