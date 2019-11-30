Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi - Türkiye’nin gündemini haftalardır meşgul eden efsane indirim günleri başladı. İstanbul başta olmak üzere özellikle büyük şehirlerde AVM’ler ve dükkânlar, yüzde 70’e varan indirim iddiasıyla dün kepenklerini açtı. Mağazaların önünde gece saatlerinde oluşmaya başlayan kuyruklar, mesai başladığında izdihama dönüştü. İndirimli ürünleri kapmak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezerken, mağazalar da sanki bedava ürün satılıyormuş gibi talan edildi. Bazı yerlerde kavgalar yaşandı, camlar kırıldı ve yaralananlar oldu. Âdeta alışveriş çılgınlığının görüldüğü indirim günlerine, e-Ticaret platformları da eşlik etti. İnternet siteleri dondu, ödeme sistemleri zaman zaman tıkandı. Kargocularda da paket ve koli yığılmaları oldu. Normalde 1-2 gün süren kargo teslimatlarının, bir haftaya kadar uzayabileceği belirtiliyor.



TRAFİK DE ETKİLENDİ

İndirim izdihamlarının en hareketli şehri şüphesiz İstanbul oldu. Dün sabah saatlerinde etkili olan yoğun yağışa rağmen mağaza önlerinde ıslanan kalabalık gruplar, açılışı beklemekte ısrar etti. Birçok AVM’nin önünde uzun kuyruklar, yaya ve araç trafiğini de etkiledi. Alışveriş merkezlerinde büyük indirim yapılacağını duyan İstanbullular, şemsiye ve kafalarına geçirdikleri poşetlerle uzun kuyruklarda saatlerce bekledi.



5 MİLYAR TL’LİK HACİM

Birleşmiş Markalar Derneği tarafından yapılan analize göre; yaklaşık bir hafta sürmesi beklenen efsane indirim günlerinde 5 milyar TL’lik alışveriş gerçekleşecek. Bunun yüzde 30’unun ilk gün olan dün gerçekleşmiş olabileceği belirtiliyor. Bu arada söz konusu rakamın yüzde 40’ının, internetten gerçekleşmesi öngörülüyor.



PERAKENDECİ MUTLU

Uygun fiyatla alışveriş yapan vatandaşın yanı sıra, satıcılar da memnun oldu. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, yaptıkları kampanyanın satışlara çok olumlu yansıdığını söyledi. Kasım ayının başında başlayan hareketliliğin ‘efsane indirim’le zirveye ulaştığını anlatan Gürcan “Müşterilerimize gerçek indirimler uyguluyoruz” dedi. MediaMarkt Operasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulûsi Acar da, kampanya kapsamında ürünlere yüzde 70’lere varan gerçek indirim yaptıklarını vurguladı.



izdihamda kan aktı

Alışveriş çılgınlığı İstanbul’da olaylı başladı. Maltepe’de bir mağazada aşırı kalabalık yaşanınca camlar kırıldı. Mağaza sahibi satışa son verirken, vücuduna cam isabet eden üç kişi hastaneye kaldırıldı.