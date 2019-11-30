Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait hasta nakil ambulansını 29 Ekim tarihinde çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Emre Çelik hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Çelik, ‘Kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Çelik’in cezasında hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına karar verdi ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 29 Ekim gecesinde zanlı Emre Çelik, hasta nakil ambulansını anahtarı üzerindeyken çalmış, daha sonra ambulansın içinde otururken Göktürk’te yakalanarak gözaltına alınmıştı.

10 yıl önce sağlık kuruluşlarında çalıştığı, ambulansı kalacak yeri olmadığı için çaldığı ve eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğu öğrenilen sanık Çelik, tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikte, “Herhangi bir zarar verme durumum yoktu. Sesimi duyurabilmek eşimle görüşebilmek için bir şey yapmam gerekiyordu. Zararım varsa karşılamaya hazırım” demiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.