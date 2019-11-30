Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Tuşba Açık Oto Pazarı’nda meydana geldi.

Bilinmeyen bir neden dolayı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada çok sayıda vatandaş yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevkedilen ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.