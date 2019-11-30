Olay dün gece saat 23.30 sıralarında Hoşnutiye mahallesi İsmet İnönü 1. caddesinde meydana geldi. M.Y., E.B., M.Y., E.G., T.B., A.B.İ ile 6 -7 kişilik kadınlı erkekli grup arasında çarpışmadan dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki kişi bıçakla hafif yaralanırken, olaya müdahale eden polis, tarafların şikayetçi olması üzerine tahkikat başlattı.
Çarpışma tartışması kavgaya dönüştü, 2 yaralı
30.11.2019 - 13:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de yolda yürürken meydana gelen çarpışma yüzünden kalabalık bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Etiketler : Eskişehir,
665850 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665850.aspx
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