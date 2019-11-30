Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay dün gece saat 23.30 sıralarında Hoşnutiye mahallesi İsmet İnönü 1. caddesinde meydana geldi. M.Y., E.B., M.Y., E.G., T.B., A.B.İ ile 6 -7 kişilik kadınlı erkekli grup arasında çarpışmadan dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki kişi bıçakla hafif yaralanırken, olaya müdahale eden polis, tarafların şikayetçi olması üzerine tahkikat başlattı.