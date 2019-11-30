Kabadüz ilçesinde A.G'nin kullandığı 06 BCN 678 plakalı iş makinesi yüklü tır ilçe girişinde dorsesi yolun dışına çıktı. Uçurumda asılı kalan tır endişeye neden oldu. Kaza yerinde emniyet tedbir aldı. Olay yerine gelen iş makinesi ve vinçle tır uçurumdan kurtarıldı.
Uçurumda asılı kalan tır korkuttu
30.11.2019 - 17:24 | Son Güncelleme: 30.11.2019 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'da uçurumda asılı kalan tır dorsesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : uçurumda asılı kalan tır,
665892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665892.aspx
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