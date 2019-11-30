Edinilen bilgilere göre, olay ilçeye bağlı Girmeli Mahallesinde meydana geldi. Mahallede yapılan bir inşaat için beton döken sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen özel bir şirkete ait beton mikseri, 6 yaşındaki Mustafa Acar'a çarptı. Beton mikseri altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti. Acar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.