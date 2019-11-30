Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Erzincan çevre yolu Kemah Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan’dan Erzurum istikametine seyir halinde olan İrfan Türk idaresindeki 06 BT 6977 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Sertan Koçoğlu (24) idaresindeki 24 DK 013 otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçta bulunan Murat Tosun, 112 acil servis ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Sertan Koçoğlu, hastanede hayatını kaybetti.