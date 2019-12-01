Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan N.E. ve N.A. da bu âdetin mağdurlarından oldu. Geçen hafta evlenen N.E. “Kız istemeye gittik. Kızın babası 40 bin TL başlık parası, 100 bin TL’ye yakın da altın istedi. Kızda gönlüm olduğu için ‘hayır’ diyemedim. Düğünle birlikte masrafım 250 bin lirayı buldu. Maddi durumu düşük olan insanlar, bankadan kredi çekip borç batağına batıyor” dedi. N.A. ise “Benden 50 bin TL nakit, 250 bin TL’ye yakın da altın istediler. Ev, araba, beyaz eşya hariç. O kızla evlenebilmem için 500 bin lirayı gözden çıkarmam lazım. Başlık parasını fırsata çeviren babalar, bu durumu ticaret hâline getirmiş. Şu an 30 yaşındayım ve bu sebeple evde kaldım” diye konuştu.