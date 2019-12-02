Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A.K. yönetimindeki Dadaş Turizm'e ait 25 AJ 422 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkisinde kar küreme çalışması yapan Kara Yolları Bölge Müdürlüğüne ait M.D. yönetimindeki kepçeyle çarpıştı. Kazada otobüsün muavini Zeki Ak (42) araçta sıkıştı.

İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Zeki Ak, İmranlı İlçe Hastanesine sevk edildi. Zeki Ak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kazanın yaşandığı bölge yakınlarındaki Kızıldağ Geçidi’nde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Karla mücadele ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.