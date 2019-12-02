Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Dış görünüşün özellikle ilk karşılaşmalarda ne kadar önemli olduğu hepimizce malum. Hayatımızı idame ettirebilmek için gerekli olan geliri kazandığımız işimizde de dış görünüş önemli. Çünkü yapımızı yansıtıyor. İş dünyasında kıyafet ve renkler için tavsiyeler veren uzmanlar, doğru kıyafet ve rengin, insanların kendisini daha fazla ifade edebilmek için önemli olduğunu ifade ediyor ve “Bir işe uygun giyinmemişseniz, o işi yapamayacağınıza dair algı oluşturabilirsiniz” diyor. Denizli’de gerçekleştirilen ‘Sen sus Görüntün Konuşsun’ etkinliğinde ise renk ve model kullanımının işte etkisine dair şu mesajlar verildi:

¥ İş hayatında kıyafetler çok önemli. Özellikle kurumsal hayatta ve geleneksel sektörlerde. Bankacılık, finans, hukuk gibi sektörlerde çalışanlar da üst düzey yöneticiler de kıyafetine büyük önem vermeli. Renk kullanımı da çok önemli. Erkekler için takım elbise yerine tek ceket ve tek kumaş pantolonun daha yumuşak renklerde ve homojen görünümü, daha iyi iletişim kurmak için önemli.

¥ Dağınık ya da işe uygun giyinmemiş kimseler, o işi yapamayacağı algısına sebep olur.

¥ Özellikle belirli bir kariyer seviyesindeyseniz giyim önemli ama işe ilk başlıyorsanız daha çok önemli.

¥ İşe uygun giyinmeli, daha profesyonel görünmelisiniz. Bu sayede daha hızlı yol alabilirsiniz. Yöneticinizin tanımadığı iki kişiden biriyseniz, kıyafeti işe uygun olan daha şanslı oluyor.

¥ Ön plana çıkmak istemiyorsanız daha pastel ve nötr tonları tercih edin.

¥ Renkler bütün hayatımıza yön verebilir. Yiyecek, düşünme, heyecan, sakinlik gibi... Mesela kırmızı renk bir yandan güç ve otoriteyi simgelerken öte yandan tehlike ve uyarı simgesi olabiliyor. Pek çok politikacının kravatta kırmızı ve tonlarını tercih etmesi güç ve otoriteyi ifade etmesindendir.

¥ Bir toplantıda dikkatlerin üzerinizde olmasını istiyorsanız canlı renkleri tercih edebilirsiniz. Özellikle sunum yapacaksanız kırmızı rengin üzerinizde bir şekilde bulunmasına özen gösterin. Toplantıdaki herhangi biri olmak istiyorsanız daha sade, dikkat çekmeyen renkler size göre olacak.

¥ Gözlük çerçevelerinizde de canlı renkler kullanmanız dikkatin anlattığınız konuya yönelmesine katkı sağlayacaktır.