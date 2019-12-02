Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onur Arıkız, 2010 senesinde Bilecik’in Bozüyük ilçesinde doğdu. Üç buçuk yaşına geldiğinde bir sabah aniden bilinci kapandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuğa, musküler distrofi (DMD) kas hastalığı teşhisi kondu. Küçük Onur, o zamandan bu yana hayatını evinin küçük odasında elektrikli cihazlara bağlı sürdürüyor. Elektrik kesintilerinde ise jeneratör devreye giriyor. Yemek, tuvalet ihtiyacı bile yatağındayken annesi tarafından karşılanan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi, bir ihtimal de olsa sağlığına kavuşacağı günlerin hayalini kuruyor.

Dört çocuğu olan anne Şükran Arıkız, oğlunun rahatsızlığının bir bayram günü başladığını belirtip “Makinesiz sadece on dakika dayanabiliyor. Kendisi nefes alamıyor. Maddi manevi zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok, evlat. ‘Tedavisi yok’ diyorlar ama ben bir anne olarak ‘Vardır’ diye umut ediyorum, kabullenmiyorum. Hiç uyumuyorum, sürekli onun makinelerinin takibindeyim. İyi bir doktor varsa çocuğumun tedavisini üstlenmesini istiyorum” diyerek yardım çağrısında bulundu. Öğretmeni Gülşen Kutlu da “Onunla seve seve üç yıldır ders yapıyorum. Çok zeki, okumayı çok çabuk öğrendi. İlerde polis olmak istiyor” ifadelerini kullandı.