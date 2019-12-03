Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2014 yılında İstanbul’da kaçırılan oğlu Tuncay (19) için üç aydır eylem yapan Şevket Bingöl, anne ve babalara korkmamalarını, bu mücadeleye destek olmaları çağrısı yaptı. Baba Bingöl, şunları söyledi:

91 gündür buradayım, 91 yıl da geçse, çocuğumu almadan dönmeyeceğim. HDP nereye giderse gitsin onlar av olsa biz avcı olacağız onların peşini bırakmayacağız. Anneler ve babalara çağrı yapıyoruz; biraz duyarlı olun. Bugün çocuklarınız için mücadele etmezseniz başka na zaman mücadele edeceksiniz. Gelip burada haklarını savunsunlar, PKK’dan korkmasınlar. PKK dediğiniz nedir ki, bir paçavra. Bunlar Amerika’nın kuyu bekçileri. PKK Kürtlerde genç bırakmadı. Artık onlara verecek gençlerimiz yok. Biz çocuklarımızı istiyoruz.