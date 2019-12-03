Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş’ta kar yağışı özellikle kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilerken, kent merkezinde ise soğuk hava hakimiyetini sürdürüyor. Dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle il genelinde 30 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yolları için çalışma başlattı.