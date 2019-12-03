Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Nişan ve düğün organizasyonu yapan işyerine sabaha karşı kimliği meçhul bir kişi gelerek kilitli kapıyı saniyeler içerisinde açarak içeri girdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız yaklaşık 10 dakika boyunca iş yerinde değerli eşya aradı. Gözü dönmüş hırsız içeride bulduğu bir adet laptop, odun kesme testeresi, nişanlarda kullanan çeşitli malzemeleri alıp, elini konulu sallayarak işyerinden ayrıldı.

Sabah dükkanlarına gelen işyeri sahipleri kapının açık olduğunu görünce şok oldu. İçeriyi kontrol eden işyeri sahipleri bazı malzemelerinin yerinde olmadığını görünce durumu polise haber verdi. Gelen ekipler işyerinde incelemede bulunarak parmak izi aldı. İşyeri sahibi Ahmet Şen, hırsızın yakalanmasını istedi.