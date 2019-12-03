Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Edirne istikameti yönünde trafik durdu.