TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Edirne istikameti yönünde trafik durdu.
Tem Otoyolu'nda çöp kamyonu devrildi
03.12.2019 - 13:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 - 13:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametine seyreden bir çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Edirne istikameti yönünde trafik durdu.
Etiketler : TEM Otoyolu,
666392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/666392.aspx
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