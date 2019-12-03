Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek, genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı. Toplantı sonunda vatandaşlara güvenli yaşam rehberi dağıtıldı.
Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı
03.12.2019 - 15:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'de vatandaşlar genel asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.
Etiketler : Mersin',
666422 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/666422.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER