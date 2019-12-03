Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gestaş firmasından yapılan açıklamada çarşamba günü sadece Gökçeada'dan sabah 07.00, Kabatepe'den ise saat 17.00'da sefer yapılacağı açıklandı. Firma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgi doğrultusunda; Kuzey Ege’de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ile 8 (50-75km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 04.12.2019 Çarşamba günü Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 17.00'de sefer yapılacaktır. Sefer planlamanızı buna göre yapmanız önemle rica olunur."