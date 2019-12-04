Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekât bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar’ın cenazesi, Şanlıurfa’dan hava yoluyla memleketi Hatay’a getiridi. Antakya ilçesi Bitiren Mahallesi’ndeki babaevinde “helallik” alınmasının ardından şehit Çınar’ın Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze namazının kılınacağı Bitiren Mahallesi Camii’ne götürüldü. Şehidin babası Hikmet, annesi Emine Çınar ve kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi. Bekâr olan 22 yaşındaki şehit Çınar’ın biri altı yaşında üç kardeşinin olduğu öğrenildi.

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için de memleketi Bitlis’te tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığındaki törene kadın subayların kolunda katılan şehidin annesi Sevim Kurt, asker selamı vererek “Dört oğlum daha var, hepsi de bu vatana kurban olsun” dedi. Töreninin ardından şehit Kurt’un naaşı, Mutki ilçesi Dereyolu köyünde defnedildi.