Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Su miktarı Istrancalar’da yüzde 23,81, Terkos’da yüzde 53,70, Sazlıdere’de yüzde 35,80, Alibeyköy’de yüzde 37,03, Büyükçekmece’de yüzde 36,49, Ömerli’de yüzde 29,40, Darlık’ta yüzde 40,59 olarak belirlendi. Barajlardaki doluluk oranı, 3 Aralık tarihi baz alındığında, 2010’da yüzde 70,57, 2011’de yüzde 53,69, 2012’de yüzde 49,58, 2013’te yüzde 39,74, 2014’te yüzde 46,62, 2015’te yüzde 63,62, 2016’da yüzde 37,33, 2017’de yüzde 54,54, 2018’de yüzde 57,43 oldu. İSKİ Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada “İstanbul’da mevsim ortalamalarının altında yağışsız geçen bir ekim ve kasım ayı yaşansa da yağışların aralık ayı itibarıyla artması ve barajlardaki doluluk oranlarının da geçmiş yıllarda olduğu gibi hızla yükselmesi beklenmektedir” ifadesini kullandı. İSKİ, bu arada vatandaşları suyu tasarruflu kullanmaya çağırdı.