Olay ilçeye bağlı Ataköy mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18:15 sularında Çaykara'ya gitmekte olan Kazım Ayvacı, 61 FE 742 plakalı aracından bir ses çıktığını fark ederek aracı yolun kenarına park etti. Bir süre sonra araç kendiliğinden yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araç çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Motorundan sesler gelince park ettiği araç, alev alev yandı
04.12.2019 - 20:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 - 20:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir araç alev alev yandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : araç,Trabzon,
666656 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/666656.aspx
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