NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, British Museum'da düzenlenen "Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi"ni gezdi. Emine Erdoğan, müze yetkililerinden eserlere ilişkin bilgi aldı.
Emine Erdoğan, Londra’daki temasları kapsamında ayrıca Somali Diasporası Heyeti'ni de kabul etti.
Emine Erdoğan, British Museum'u gezdi
04.12.2019 - 21:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 - 22:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Londra’daki British Museum'da düzenlenen "Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi"ni gezdi.
NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, British Museum'da düzenlenen "Doğudan İlhamla İslam Dünyası, Batı Sanatını Nasıl Etkiledi Sergisi"ni gezdi. Emine Erdoğan, müze yetkililerinden eserlere ilişkin bilgi aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : emine erdoğan,
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