Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki düğün salonlarına dadanan sahte garson, hem düğün salonu işletmecilerini hem de düğün sahiplerini dolandırıyor. Düğün salonlarına garson gibi giyinerek giren dolandırıcı, düğün sahiplerinden ve yakınlarından bahşiş adı altında para topluyor. Farklı adreslerde, düğün sahiplerinden bu şekilde yüzlerce lira toplayan şahıs, aynı zamanda düğün salonu işletmecilerini de zor durumda bırakıyor. Şahsın aynı yöntemle çok sayıda düğün salonuna giderek bahşiş topladığı öğrenildi.



Sahte garsonun gelinin babasından bahşiş aldığı anlar düğün salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde "garsonum" diyerek gelinin babasını dışarı çıkaran şahıs, babadan 250 TL bahşiş alıyor.