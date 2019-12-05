Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazaya karışan araç kamerasına yansıyan görüntülere göre, üst geçit olmasına rağmen geçidi kullanmayarak yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 12-13 yaşlarındaki bir çocuk, yolun ortasına geldiğinde bir anda karar değiştirerek ani bir manevra ile çıkış noktasına geri döndü. Bu sırada sol şeritten otomobiliyle ilerleyen sürücü, karar değiştirerek önüne doğru koşan çocuğa çarpmamak için frene bassa da son anda yan tarafından çarptı.
Kazada orta refüje düşerek başından yaralanan çocuğun, hastanede ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiği öğrenildi.
Üst geçidi kullanmayan az daha canından oluyor...Akıl almaz kaza araç kamerasında
05.12.2019 - 11:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'de bir çocuğun yolun karşısına koşarak geçmeye çalışırken aniden kararsız kalıp manevra yaparak geri dönmesiyle meydana gelen kaza, araç kamerası tarafından saniya saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazaya karışan araç kamerasına yansıyan görüntülere göre, üst geçit olmasına rağmen geçidi kullanmayarak yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 12-13 yaşlarındaki bir çocuk, yolun ortasına geldiğinde bir anda karar değiştirerek ani bir manevra ile çıkış noktasına geri döndü. Bu sırada sol şeritten otomobiliyle ilerleyen sürücü, karar değiştirerek önüne doğru koşan çocuğa çarpmamak için frene bassa da son anda yan tarafından çarptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : üst geçit,can,akıl almaz kaza,story_,
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