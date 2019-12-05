Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kazaya karışan araç kamerasına yansıyan görüntülere göre, üst geçit olmasına rağmen geçidi kullanmayarak yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 12-13 yaşlarındaki bir çocuk, yolun ortasına geldiğinde bir anda karar değiştirerek ani bir manevra ile çıkış noktasına geri döndü. Bu sırada sol şeritten otomobiliyle ilerleyen sürücü, karar değiştirerek önüne doğru koşan çocuğa çarpmamak için frene bassa da son anda yan tarafından çarptı.

Kazada orta refüje düşerek başından yaralanan çocuğun, hastanede ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiği öğrenildi.