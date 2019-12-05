Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Yünalanı köyünden engelli öğrencileri taşıyan Ayhan Gürbüz yönetimindeki 66 M 1308 plakalı servis aracı, Oluközü mevkiinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 6 öğrenci ile şoför Ayhan Gürbüz, şoförün 4 aylık bebeği Mert Gürbüz ile araçta bulunan Turana Malıkova ve Aysel Mericova yaralandı. Yaralılar Akdağmadeni ve Saraykent Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yozgat’ta engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
05.12.2019 - 17:03 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 6’sı öğrenci 10 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yozgat,engelli öğrencileri taşıyan,minibüs,
666876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/666876.aspx
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