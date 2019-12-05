Alınan bilgiye göre, Ayaş Caddesi üzerinde 06 BPE 748 plakalı otobüs ile 06 HC 2036 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Otobüste bulunan yolcular ise olay yerine gelen başka bir araca alındı. Yaralılar Sincan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Başkent’te trafik kazası: 3 yaralı
05.12.2019 - 21:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 21:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara,
666923 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/666923.aspx
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