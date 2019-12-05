Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Gölceğiz Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir tarlada hareketsiz halde yatan şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Alınan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından yerde yatan kişinin tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Çok yönlü soruşturma başlatan Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memuru Yüksel Berk olduğunu tespit etti. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüphelinin çevre ilçelere kaçmaması için emniyet ve jandarmanın gerekli tedbirleri aldığı öğrenildi.