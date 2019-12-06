Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir evin yanında bulunan depo olarak kullanılan kulübede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede kulübenin her yanını sardı. Yangın kulübenin yanında bulunan eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.