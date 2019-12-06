Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri’den eyleme katılan Vahide Çiftçi (36), 4 çocuk annesi olduğunu, birini trafik kazasında kaybettiğini, kızı Özlem’in de iki sene evvel 12 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi. Dört ve sekiz yaşındaki iki çocuğunu eşine bırakarak nöbete geldiğini anlatan Çiftçi, kızını, meslek sahibi olması için okuttuğunu dile getirdi. Çiftçi, “Kızımı polis olması için okutuyordum ama terör örgütü PKK kızımı kaçırdı. Kızım daha çok küçüktü. Kızım için sonuna kadar eylemde bulunacağım” dedi. Dört sene evvel dağa kaçırılan oğlu Mehmet’e kavuşma ümidiyle Ağrı’dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe de “Taş olsa çatlar. Bizden ne istediler? HDP zannetmesin ki buradan ayrılacağız. İnsan; namusu, gururu ve evladı için yaşıyor. Her sofra hazırladığımda oğlum için de bir tabak koyuyorum. Evimizde huzur kalmadı. Bir oğlum askerden geliyor, onun için eve döneceğim. Askerden gelen oğlumu gördükten sonra yeniden eyleme katılacağım” diye konuştu.