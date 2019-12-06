Hakkâri’den eyleme katılan Vahide Çiftçi (36), 4 çocuk annesi olduğunu, birini trafik kazasında kaybettiğini, kızı Özlem’in de iki sene evvel 12 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi. Dört ve sekiz yaşındaki iki çocuğunu eşine bırakarak nöbete geldiğini anlatan Çiftçi, kızını, meslek sahibi olması için okuttuğunu dile getirdi. Çiftçi, “Kızımı polis olması için okutuyordum ama terör örgütü PKK kızımı kaçırdı. Kızım daha çok küçüktü. Kızım için sonuna kadar eylemde bulunacağım” dedi. Dört sene evvel dağa kaçırılan oğlu Mehmet’e kavuşma ümidiyle Ağrı’dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe de “Taş olsa çatlar. Bizden ne istediler? HDP zannetmesin ki buradan ayrılacağız. İnsan; namusu, gururu ve evladı için yaşıyor. Her sofra hazırladığımda oğlum için de bir tabak koyuyorum. Evimizde huzur kalmadı. Bir oğlum askerden geliyor, onun için eve döneceğim. Askerden gelen oğlumu gördükten sonra yeniden eyleme katılacağım” diye konuştu.
'Kızımı, polis olması için okuttum PKK kaçırdı'
06.12.2019 - 03:29 | Son Güncelleme: 06.12.2019 - 03:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylem başlatan 58 ailenin nöbeti 95’inci gününe girdi.
Etiketler : evlat nöbeti,
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