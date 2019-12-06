Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akasya Sitesi mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde; H.A. isimli organizatör ile 2’si çocuk, 3’ü kadın 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan H.A. isimli organizatör gözaltına alınırken, 10 düzensiz göçmen hakkında ise yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Ayvalık’ta 10 göçmen ile 1 organizatör zanlısı jandarmadan kaçamadı
06.12.2019 - 23:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 - 23:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın Altınova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Akasya Sitesi mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde; H.A. isimli organizatör ile 2’si çocuk, 3’ü kadın 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,
667152 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/667152.aspx
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