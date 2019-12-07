Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

6 Aralık doğumlu Ceren, doğum gününe üç gün kala öldürülmüştü. Defnedildikten iki gün sonra Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’ndeki aile kabristanına gelen Ceren’in annesi Güfer Özdemir, “Kızım doğum günü planları yapıyordun. Ben nasıl dayanırım. Keşke şarkı söyleseydin, dans etseydin. Benim yavrumu nasıl aldılar? Senin kıyafetlerini giydim de geldim” diye feryat etti. Çocuklarını yetiştirmek için 35 yıl garsonluk yaptığını söyleyen baba Yılmaz Özdemir de, “Yarın yine bunları topluma bırakacaklar. İdama karşıyız ama bu tür vakalarda idam cezası gerekiyor” diye konuştu. Öte yandan, Ceren’in sınıf arkadaşları da doğum günü için fakültede bir etkinlik düzenledi. Alınan yoklamada Ceren’in ismi okunduğu sırada ayağa kalkan arkadaşları, “aklımızda, kalbimizde, bizimle” dedi. Üniversite rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren’in adının fakültede bir sınıfa verileceğini açıkladı.

Selim Kuşcu ORDU İHA