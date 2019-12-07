Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Burak Yumuk'tan Cuma günü saat 14.00 'ten beri haber alınamıyor. Ailesinin yaklaşık 24 saattir aradığı Burak'ın üzerinde kapüşonlu beyaz kazak ve siyah mont olduğu öğrenildi. 16 yaşındaki Burak'ın dün öğleden sonra arkadaşları tarafından Kumluca Beykonak mahallesinde siyah bisikletiyle görüldüğü ibildirildi.

Çocuklarını her yerde arayan aile yetkililerden yardım istiyor.