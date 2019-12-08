Edinilen bilgilere göre, Kaza, Güce ilçesi Tekkeköy mevki Orman işletme yolunda meydana geldi. 34 UG 120 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Metin Yavuz (49) Güce istikametine ilerlerken virajlı bölgede yolun karlı ve buzlu olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç dereye yuvarlandı. Kazada, sürücü Metin Yavuz hayatını kaybederken, yaralanan Metin Karabatak ise hastaneye kaldırıldı.
Giresun’da trafik kazası: 1 ölü
08.12.2019 - 00:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 - 00:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun’da buzlanan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç dereye yuvarlandı 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Giresun,kaza,
667349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/667349.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER