Duran Altunç “Yayılan mala ceza yazılır mı? Bu ana kadar siz hiç duydunuz mu? Olmadık bir ceza. Bari ineğe ehliyet alayım, belki o zaman ceza yazmazlar. Devletin kestiği parmak acımaz. Ceza neyse ödeyeceğiz. Cezada yola çıktığı söyleniyor ama biz hayvanları hiç boş bırakmadık. Devamlı yanında bulunduk” diye konuştu.
İneğine trafik cezası yazıldı
08.12.2019 - 06:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 - 06:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Şarlak Mahallesi’nde besicilik yapan Duran Altunç’a 2 gün önce muhtarlıktan bir tebligat geldi. Trafik cezası olduğunu öğrendiği tebligatın üzerinde beslediği ineğin küpe numarasını gören Altunç, cezanın ineğine yazıldığını görünce büyük bir şok yaşadı.
Etiketler : inek ceza,
667376 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/667376.aspx
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