Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duran Altunç “Yayılan mala ceza yazılır mı? Bu ana kadar siz hiç duydunuz mu? Olmadık bir ceza. Bari ineğe ehliyet alayım, belki o zaman ceza yazmazlar. Devletin kestiği parmak acımaz. Ceza neyse ödeyeceğiz. Cezada yola çıktığı söyleniyor ama biz hayvanları hiç boş bırakmadık. Devamlı yanında bulunduk” diye konuştu.