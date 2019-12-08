Sağlık personeli, harekât bölgesinde şahit oldukları duygusal anları anlattı. Askerî konvoya saldırı anında yaşadıklarını anlatan Mustafa Erdem Ege “Gelmemize yakın askerî konvoya saldırıda bulundular. Bir komutanın kolu koptu. Orada yaralı asker arkadaşlarımız vardı. Birini ambulansa koyarken, ‘Parkamı yere serin, ambulansın içerisi kan olmasın’ dedi. Bunu duyunca donduk kaldık” diye konuştu. Katılımcıların duygulandığı konuşmaların ardından sağlık personeline hizmetlerinden ötürü başarı belgesi veren Erzincan Valisi Ali Arslantaş da sağlık personelinin bölgede canları pahasına kutsal bir görev yürüttüğünü söyledi.
'Parkamı yere serin ambulans kan olmasın'
08.12.2019 - 06:36 | Son Güncelleme: 08.12.2019 - 06:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı operasyonuna destek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan hastanelerde görevlendirilmek üzere gönderilen Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı dört ekipten ikisi görevlerini tamamlayarak Erzincan’a döndü.
Etiketler : sağlık bakanlığı,
667377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/667377.aspx
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