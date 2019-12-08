Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık personeli, harekât bölgesinde şahit oldukları duygusal anları anlattı. Askerî konvoya saldırı anında yaşadıklarını anlatan Mustafa Erdem Ege “Gelmemize yakın askerî konvoya saldırıda bulundular. Bir komutanın kolu koptu. Orada yaralı asker arkadaşlarımız vardı. Birini ambulansa koyarken, ‘Parkamı yere serin, ambulansın içerisi kan olmasın’ dedi. Bunu duyunca donduk kaldık” diye konuştu. Katılımcıların duygulandığı konuşmaların ardından sağlık personeline hizmetlerinden ötürü başarı belgesi veren Erzincan Valisi Ali Arslantaş da sağlık personelinin bölgede canları pahasına kutsal bir görev yürüttüğünü söyledi.