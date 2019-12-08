Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 8 Aralık hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava etkili olurken iç kesimlerde ise don ve buzlanmaya karşı uyarı yapıldı. Öte yandan bazı bölgeler için sis v pus uyarısı geldi. Özellikle bugün sevdikleriyle plan yapacaklar hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. İstanbul’a yağmur yağacak mı?



İşte, 8 Aralık hava durumu raporu…



HAVA DURUMU 8 ARALIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in batısı, Aydın, Kastamonu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Bolu ve Afyonkarahisar'ın yüksekleri, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



İSTANBUL 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri hafif yağmurlu



İZMİR 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı



ANKARA -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.