Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan’ın Çağlayan beldesine bağlı köyde ilk kez havadaki droneyi gören iki çoban köpeği oldukça şaşırdı. Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler drone hızlandığında peşinden koşturarak adeta onu yakalamaya çalıştılar. Drone yavaşlayıp durduğunda ise köpekler de koşmayı kesip oturdu. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı drone kamerası ve İHA ekibi tarafından kaydedildi.